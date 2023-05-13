Гарсия об эмоциях в матчах: «Вместо того, чтобы приносить удовольствие, происходящее на корте превращается в кошмар»

Каролин Гарсия рассказала об эмоциях в матче против Камилы Осорио в Риме.

Француженка проиграла 4:6, 4:6.

– Мог ли вас подбодрить часовой перерыв из-за дождя?

– Мы с Бертраном [Перре, тренером] хорошо поговорили о душевном состоянии. Сразу после перерыва было несколько хороших моментов, но довольно быстро вернулись глупые ошибки. Я сама себя закопала.

– Вы плакали во время смены сторон при счете 4:6, 3:4. Вы были настолько расстроены?

– Так было довольно долго. Иногда бывает трудно (она плачет). Я стараюсь, но ничего не получается.

– Вы понимаете, почему сейчас так много эмоций? Вас всегда тяготят ожидания?

– Да, так и есть. Они негативно сказываются на том, что я делаю на корте. Просто потому что мне небезразлично то, что я делаю. Я прилагаю усилия, чувствую, что делаю все правильно, и хочу довести это до конца. Но, когда я выхожу на корт, все, что получалось [на тренировках], уже не работает. Потом хотелось бы разобраться почему, хотя бы для того, чтобы научиться контролировать ситуацию и на нее влиять. Но нет, меня затягивает все глубже и глубже. Вместо того, чтобы приносить удовольствие, происходящее на корте превращается в кошмар.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе