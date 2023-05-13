Алькарас о том, что матч задержали из-за дождя: «Я был очень спокоен, пока ждал. Мы с тренером смотрели мотогонки»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас ответил, как отреагировал, когда начало матча отложили из-за дождя.

Сегодня он обыграл на «Мастерсе» в Риме Альберта Рамоса – 6:4, 6:1.

«Долго ждать из-за дождя было тяжело, потому что я очень хотел сыграть. Но я очень, очень хорошо справился. Я был спокоен, смотрел видео. Сегодня мы с тренером и моим другом, который тоже здесь, смотрели мотогонки. Я был очень, очень спокоен, пока ждал.

Но было тяжело, потому что я не знал, смогу сыграть или нет. В итоге получилось, и я этому рад».

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2 комментария

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Nikolay Stavrogin
Алькарас так часто произносит фразу "я спокоен" , что создаётся впечатление, что он не очень то спокоен)
Вспомнилось)
https://youtu.be/BuNEGJ69yho
+1
0
+1
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Эль Иберико
За Хорхе болел, видимо )
0
0
0
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