Алькарас о том, что матч задержали из-за дождя: «Я был очень спокоен, пока ждал. Мы с тренером смотрели мотогонки»
Карлос Алькарас ответил, как отреагировал, когда начало матча отложили из-за дождя.
Сегодня он обыграл на «Мастерсе» в Риме Альберта Рамоса – 6:4, 6:1.
«Долго ждать из-за дождя было тяжело, потому что я очень хотел сыграть. Но я очень, очень хорошо справился. Я был спокоен, смотрел видео. Сегодня мы с тренером и моим другом, который тоже здесь, смотрели мотогонки. Я был очень, очень спокоен, пока ждал.
Но было тяжело, потому что я не знал, смогу сыграть или нет. В итоге получилось, и я этому рад».
Вспомнилось)
https://youtu.be/BuNEGJ69yho