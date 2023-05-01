Касаткина о работе с психологом: «Говорим о спорте, о жизни, о ситуации в моей стране, потому что я очень переживаю»
Дарья Касаткина рассказала, как ей помогает команда.
Она работает с тренером Флавио Чиполлой.
«У нас очень хорошая связь. Мы веселимся на корте и за его пределами. Для меня это особенно важно. Мне не нужно напряжение, потому что в таком случае я начинаю чувствовать себя подавленной».
Кроме того, Касаткина начала работать с тренером-психологом.
«Очень трудно самой найти ответы. Поэтому полезно, когда профессионал показывает, что в туре может принести тебе удовольствие.
Мы много над чем работаем. Говорим о спорте, о жизни, о ситуации в моей стране, потому что я очень переживаю на эту тему и это влияет на мое психологическое здоровье. Это тяжело».
Также Касаткина рассказала о работе над игрой.
«Мы работаем над тем, чтобы вернуть в игру креативность. Последние несколько лет я была более дисциплинированной, но сейчас мы работаем над тем, чтобы на корте я была более открытой».
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