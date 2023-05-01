Касаткина о работе с психологом: «Говорим о спорте, о жизни, о ситуации в моей стране, потому что я очень переживаю»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина рассказала, как ей помогает команда.

Она работает с тренером Флавио Чиполлой.

«У нас очень хорошая связь. Мы веселимся на корте и за его пределами. Для меня это особенно важно. Мне не нужно напряжение, потому что в таком случае я начинаю чувствовать себя подавленной».

Кроме того, Касаткина начала работать с тренером-психологом.

«Очень трудно самой найти ответы. Поэтому полезно, когда профессионал показывает, что в туре может принести тебе удовольствие.

Мы много над чем работаем. Говорим о спорте, о жизни, о ситуации в моей стране, потому что я очень переживаю на эту тему и это влияет на мое психологическое здоровье. Это тяжело».

Также Касаткина рассказала о работе над игрой.

«Мы работаем над тем, чтобы вернуть в игру креативность. Последние несколько лет я была более дисциплинированной, но сейчас мы работаем над тем, чтобы на корте я была более открытой».

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12 комментариев

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Hitgoe Himgob
Красивая женщина и хорошая теннисистка, удачи Даш
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Россия будет свободной
Даша, мы с тобой!
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Sutekh Hexen
Отличный человек, но, к сожалению, бадминтонистка.
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kjma
Психолог нужен Остапенко, тебе завязывать с бадминтоном)
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TennisForever
Человек переживающий за свою страну не ведет себя так,не за свою страну ты переживаешь,Даша …
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nick-basil
Атмосфера в команде - важный момент. Пример - команда Джоковича. Видно, что пашут много, но мрачных рож нет. Желаю такого же и Даше.
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Hitgoe Himgob
Ответ TennisForever
Либерасты и хохлы с Дашуткой.
🤡
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