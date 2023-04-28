Алькарас о камбэке в матче с Руусувуори: «Было трудно привыкнуть к условиям, но я не хочу искать оправдания. Эмиль играл лучше меня до середины второго сета»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Эмилем Руусувуори в Мадриде.

Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:2. Во втором сете Алькарас уступал 2:3, 15:40. В шестом гейме он отыграл пять брейк-пойнтов.

«Было очень тяжело. Казалось, что я вот-вот проиграю. Один из брейк-пойнтов при счете 2:3 во втором сете был для него как матчбол. Я очень рад, что смог отыграться в том гейме. Было очень тяжело. Эмиль играл невероятно, но я очень, очень рад, что справился.

Когда во втором сете я сделал счет 3:3, то подумал, что это мой шанс. Я постарался им воспользоваться. Я был очень, очень сосредоточен. Старался попадать каждым мячом и бежать за каждым мячом. Я весь матч провел с правильным настроем и благодаря этому смог отыграться.

Мне было трудно привыкнуть к условиям. Мы играем на высоте, и на корте сильный отскок. Но я не хочу искать оправдания. Эмиль играл лучше меня до счета 3:3 во втором сете. Он не допускал ошибок, хорошо подавал, задавал ритм, которому я не мог следовать. Я с трудом за ним успевал. Но я рад, что отыгрался и очень уверенно закончил матч».

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