Рублев о победе над Вавринкой: «Поразительно – быть пятым сеяным и играть с ним в первом же матче. Подумал: «Ладно, возможно, я рано поеду домой»

Андрей Рублев выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

Он победил со счетом 7:5, 6:4, отыграв во втором сете ранний брейк.

«Я рад, что прошел в следующий круг. Когда я увидел результаты жеребьевки, то подумал, что это поразительно – быть пятым сеяным и в первом же матче играть с Вавринкой. Когда я был 40-м в мире, иногда у меня была куда более простая сетка.

Я подумал: «Ладно, возможно, я рано поеду домой». В прошлый раз он меня обыграл, поэтому я должен был сосредоточиться, но сегодня мне удалось победить, и я отлично себя чувствую».

Теперь Рублев встретится с Йошихито Нишиокой.

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