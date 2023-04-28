Рублев о победе над Вавринкой: «Поразительно – быть пятым сеяным и играть с ним в первом же матче. Подумал: «Ладно, возможно, я рано поеду домой»

Теги ATP Стэн Вавринка Mutua Madrid Open Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

Он победил Стэна Вавринку со счетом 7:5, 6:4, отыграв во втором сете ранний брейк.

«Я рад, что прошел в следующий круг. Когда я увидел результаты жеребьевки, то подумал, что это поразительно – быть пятым сеяным и в первом же матче играть с Вавринкой. Когда я был 40-м в мире, иногда у меня была куда более простая сетка.

Я подумал: «Ладно, возможно, я рано поеду домой». В прошлый раз он меня обыграл, поэтому я должен был сосредоточиться, но сегодня мне удалось победить, и я отлично себя чувствую».

Теперь Рублев встретится с Йошихито Нишиокой.

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8 комментариев

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von_Zadrot
Стандартная дань уважения именитому сопернику-ветерану. У Андрея репутация главного добряка в туре, правильно делает, что поддерживает ее. Руне вон до сих пор отмыться не может из-за конфликтов со Стасом и Каспером.
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nick-basil
Кокетка. Вавринкаа №84. И уровень тенниса не выше чем на это место - нет скорости, нет быстроты. 38 лет в теннисе - это серьезно.
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goodloser
Ответ nick-basil
Кокетка. Вавринкаа №84. И уровень тенниса не выше чем на это место - нет скорости, нет быстроты. 38 лет в теннисе - это серьезно.
Это не кокетство, а PR. Зрители и читатели не ждут откровенных ответов, но любят скромность.
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Александр Валенцев
Вавринка уже давно не тот, что был раньше Андрей был явным фаворитом в противостоянии
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maalry
Андрюша прелесть)
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инок
Андрея с уверенной победой - спокойно и на классе. Рублёв стал зрелым теннисистом... Сегодня вообще наш день! Осталось только дождаться победы Потаповой.
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Serge Vendino
Самооценка у Рубля на привычном уровне)
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