ITF в 2023-м возобновит турниры в Китае

Теги ITF Теннис

Международная федерация тенниса в этом году возобновит турниры в Китае

ITF объявила, что после трехлетнего перерыва вернется в Китай, но не сообщила подробностей о возобновлении турниров.

Соревнования ITF не проходили в Китае с начала 2020-го в связи с пандемией.

«Нас заверили, что игрокам, их семьям и командам безопасно приехать в Китай, поэтому мы с нетерпением ждем возвращения», – заявил президент ITF Дэвид Хаггерти.

Напомним, WTA позднее отказалась от турниров в стране из-за дела Пэн Шуай.

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2 комментария

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LSV
Ответ goodloser
Что известно о Пэн Шуай? Какая новая информация по сравнению с прошлым годом?
Да плевать им на Пэн Шуай. У них бюджет не сходится без китайских этапов. :)
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goodloser
Что известно о Пэн Шуай? Какая новая информация по сравнению с прошлым годом?
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