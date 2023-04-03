ITF в 2023-м возобновит турниры в Китае
Международная федерация тенниса в этом году возобновит турниры в Китае
ITF объявила, что после трехлетнего перерыва вернется в Китай, но не сообщила подробностей о возобновлении турниров.
Соревнования ITF не проходили в Китае с начала 2020-го в связи с пандемией.
«Нас заверили, что игрокам, их семьям и командам безопасно приехать в Китай, поэтому мы с нетерпением ждем возвращения», – заявил президент ITF Дэвид Хаггерти.
Напомним, WTA позднее отказалась от турниров в стране из-за дела Пэн Шуай.
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