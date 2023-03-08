WTA получит $150 млн от инвестиционной компании CVC

Инвестиционная компания CVC Capital Partners вложит 150 миллионов долларов в WTA.

Теперь CVC будет принадлежать 20% акций новой дочерней компании WTA Ventures.

Глава WTA Стив Саймон сказал, что, несмотря на сделку, WTA продолжит работать автономно. По его словам, инвестиции помогут сократить разрыв в призовых на женских и мужских турнирах, а также больше вкладывать в маркетинг и производство контента.

Саймон отказался назвать сроки, когда WTA получит деньги от CVC. Он сказал, что сделка не связана напрямую с потерей доходов из Китая: «Мы заключили ее не из-за Китая. Я много лет вынашивал концепцию привлечения капитала и понимал, что это необходимо для выхода на новый уровень».

WTA отменила турниры в Китае и настаивает на том, чтобы власти страны провели расследование обвинений в сексуальном насилии, которые выдвинула Шуай Пэн. Также организация требует личной встречи с теннисисткой.

На этой неделе Саймон заявил, что ни одно из этих условий не было выполнено, а WTA продолжает искать новый город для проведения итогового турнира на случай, если тур не вернется в Китай: «В конце этого месяца мы примем решение о дальнейших действиях».

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