WTA получит $150 млн от инвестиционной компании CVC

Теги WTA WTA Finals деньги Теннис

Инвестиционная компания CVC Capital Partners вложит 150 миллионов долларов в WTA.

Теперь CVC будет принадлежать 20% акций новой дочерней компании WTA Ventures.

Глава WTA Стив Саймон сказал, что, несмотря на сделку, WTA продолжит работать автономно. По его словам, инвестиции помогут сократить разрыв в призовых на женских и мужских турнирах, а также больше вкладывать в маркетинг и производство контента.

Саймон отказался назвать сроки, когда WTA получит деньги от CVC. Он сказал, что сделка не связана напрямую с потерей доходов из Китая: «Мы заключили ее не из-за Китая. Я много лет вынашивал концепцию привлечения капитала и понимал, что это необходимо для выхода на новый уровень».

WTA отменила турниры в Китае и настаивает на том, чтобы власти страны провели расследование обвинений в сексуальном насилии, которые выдвинула Шуай Пэн. Также организация требует личной встречи с теннисисткой.

На этой неделе Саймон заявил, что ни одно из этих условий не было выполнено, а WTA продолжает искать новый город для проведения итогового турнира на случай, если тур не вернется в Китай: «В конце этого месяца мы примем решение о дальнейших действиях».

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
Саймон решил поработать, когда WTA уже начала агонизировать )
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+2
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