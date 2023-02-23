«Даша замечательная, ей просто немного не хватает зрелости и жизненного опыта». Тренер Мартинес о расставании с Касаткиной

Тренер Карлос Мартинес прокомментировал расставание с Дарьей Касаткиной.

«С прошлого лета я начал замечать изменения, которые мне не понравились. На итоговом турнире у нас был разговор, потому что мне не было ясно, хочу ли я продолжить. Мы договорились, что поработаем первые три месяца сезона.

Но на все равно ничего не получалось, в Абу-Даби мы снова встретились – и ничего не изменилось. В итоге мы устали от того, что повторяем один и тот же разговор.

Даша начала тратить время на другие вещи. Я всегда говорил, что ей нужно найти пространство, чтобы поработать с психологом, лучше себя узнать и лучше справляться с моментами страха. Я всегда был с ней очень честен. Иногда правда делает больно, но я всегда стремился помогать ей добраться до вершины.

Мы знали, что этот сезон будет намного сложнее предыдущего, что нужно прибавлять, чтобы подниматься еще выше. Поэтому нужно контролировать определенные вещи за пределами корта. Очень важно сосредотачиваться на теннисе, а я заметил, что она отвлекается.

В теннисном плане все было очень хорошо, она верила в меня, а я верил в нее. Проблем на корте не было, поэтому после последнего матча было грустно, мы оба плакали. Я ее очень люблю, она потрясающая, для меня она была идеальным игроком, но мы больше не могли идти по этому пути.

К счастью, у нас все еще очень хорошие отношения. Даша замечательная, ей просто немного не хватает зрелости и жизненного опыта, чтобы увидеть определенные вещи.

Четыре года Даша работала как львица и очень много сделала, чтобы выбраться из ямы. Каждую победу она выстрадала и заслужила. Но у нее еще огромный простор для прогресса, поэтому мне немного обидно. Мы бы еще многое могли сделать».

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