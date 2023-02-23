«Даша замечательная, ей просто немного не хватает зрелости и жизненного опыта». Тренер Мартинес о расставании с Касаткиной

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Тренер Карлос Мартинес прокомментировал расставание с Дарьей Касаткиной.

«С прошлого лета я начал замечать изменения, которые мне не понравились. На итоговом турнире у нас был разговор, потому что мне не было ясно, хочу ли я продолжить. Мы договорились, что поработаем первые три месяца сезона.

Но на Australian Open все равно ничего не получалось, в Абу-Даби мы снова встретились – и ничего не изменилось. В итоге мы устали от того, что повторяем один и тот же разговор.

Даша начала тратить время на другие вещи. Я всегда говорил, что ей нужно найти пространство, чтобы поработать с психологом, лучше себя узнать и лучше справляться с моментами страха. Я всегда был с ней очень честен. Иногда правда делает больно, но я всегда стремился помогать ей добраться до вершины.

Мы знали, что этот сезон будет намного сложнее предыдущего, что нужно прибавлять, чтобы подниматься еще выше. Поэтому нужно контролировать определенные вещи за пределами корта. Очень важно сосредотачиваться на теннисе, а я заметил, что она отвлекается.

В теннисном плане все было очень хорошо, она верила в меня, а я верил в нее. Проблем на корте не было, поэтому после последнего матча было грустно, мы оба плакали. Я ее очень люблю, она потрясающая, для меня она была идеальным игроком, но мы больше не могли идти по этому пути.

К счастью, у нас все еще очень хорошие отношения. Даша замечательная, ей просто немного не хватает зрелости и жизненного опыта, чтобы увидеть определенные вещи.

Четыре года Даша работала как львица и очень много сделала, чтобы выбраться из ямы. Каждую победу она выстрадала и заслужила. Но у нее еще огромный простор для прогресса, поэтому мне немного обидно. Мы бы еще многое могли сделать».

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14 комментариев

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Денис Шмелев
Похоже, Дарье надоела требовательность опытного наставника, и она решила заменить его на молодого неопытного тренера, который не будет ее сильно напрягать. Если так, то это грустно, конечно.
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Денис Шмелев
Ответ Денис Шмелев
Ну слабости в технике не мешали ей показывать отличные результаты в прошлом году, включая 6 побед над топ-5, два титула и 1/2 РГ. Наверняка, тренер сыграл в этом не последнюю роль. По поводу психологических проблем (незрелость, неуверенность, неадекватное отношение к критике и т.п.), тренеру виднее.
6 побед над топ-5 = над топ-10 )
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Денис Шмелев
Ответ Rjcnbr
Опустим Касаткину, но... А в чём сам Мартинес помогал? Вроде как проблема превращения в бадминтонистку не совсем психологическая, отсутствие физики туда же. Получать бабки за то что ты два часа накидываешь вташницам мячи под форхенд и бекхенд, а потом говоришь им сходить к психологу это круто
Ну слабости в технике не мешали ей показывать отличные результаты в прошлом году, включая 6 побед над топ-5, два титула и 1/2 РГ. Наверняка, тренер сыграл в этом не последнюю роль.
По поводу психологических проблем (незрелость, неуверенность, неадекватное отношение к критике и т.п.), тренеру виднее.
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Андоррский почтальон
Ну, зрелости-то ей хватает...)
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kjma
До сих пор без шлема. Болезненно
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Андоррский почтальон
Ответ Марьяж
Секс с бабами до добра не доводит.
А с кем ещё можно?)
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igor nn
Извращение всякое в голове..не до тенниса...Нашы скрепы ломать не позволимо.))
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-4
-4
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antatka
Какой потрясающий тренер и человек👏
+3
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+3
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Наглая Кайса
Ответ Марьяж
Секс с бабами до добра не доводит.
Ну иди с мужиками
+3
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+3
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grand_maman
Спасибо Мартинесу - вытащил Дашу из ямы ... когда они начали сотрудничать, я была уверена, что все получится - Карлос - мудрый тренер, он в свое время и Свету Кузнецову вытащил вновь до десятки. Удачи ему и крепкого здоровья.
+4
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+2
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LEX757
Ответ Марьяж
Секс с бабами до добра не доводит.
У Джокавича тоже секс с бабой эму это не мешает.
+3
-1
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Rjcnbr
Опустим Касаткину, но... А в чём сам Мартинес помогал? Вроде как проблема превращения в бадминтонистку не совсем психологическая, отсутствие физики туда же. Получать бабки за то что ты два часа накидываешь вташницам мячи под форхенд и бекхенд, а потом говоришь им сходить к психологу это круто
+2
-4
-2
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Марьяж
Секс с бабами до добра не доводит.
+4
-5
-1
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Sawka-promakawka
Видимо, надо сказать «спасибо» Забияке 😕
0
-4
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