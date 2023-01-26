Джон Макинрой: «Не думаю, что игроки поняли, как обыгрывать Швентек. Ее нынешние проблемы связаны с психологией, а не с физикой»

Теги Australian Open Джон Макинрой WTA Ига Швентек Теннис

Джон Макинрой высказался о поражении Иги Швентек в четвертом круге Australian Open. Полька уступила Елене Рыбакиной 4:6, 4:6.

«Я был удивлен ее поражению. Эмоционально ей было тяжело, она говорила, какое давление испытывает.

В прошлом году я освещал «Уимблдон», и Рыбакина точно одна из тех, кто может вырвать ракетку из рук. Сейчас она играет на том же уровне, что и на «Уимблдоне».

Не думаю, что игроки поняли, как обыгрывать Игу. Она покрывает корт лучше, чем кто бы то ни было.

Ее нынешние проблемы связаны с психологией, а не с физикой. Что-то происходит в ее голове, она почему-то кажется неуверенной.

Когда ты выигрываешь пару «Шлемов» и неожиданно становишься №1 из-за завершения карьеры другого игрока, это большая перемена. Надеюсь, она сделает шаг назад, оценит то, чего добилась и захочет вернуться на корт и снова соревноваться».

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7 комментариев

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ликуза
Ответ ivan 07
Пустослов. Лена просто вышвырнула полячку с корта. Без шансов .
Как вышвырнула? Как раз таки у Иги были шансы, но подача ее подвела, а вам советую быть сдержаннее в своих высказываниях, девочке 21, а вы с такой ненавистью к ней.
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ликуза
Ответ ivan 07
Пустослов. Лена просто вышвырнула полячку с корта. Без шансов .
Как же вам неймётся от Швентек, как будто она вам дорогу перешла, злостью брызжете, просто ужас, ну нельзя же так.
0
0
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knzhnmdscj
Да ладно. Швентек относительно давно стало первой ракеткой мира, это не помешало ей взять потом титулы, в том числе шлем. А тут резко она ощутила давление?)
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+1
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LEX757
Ответ ivan 07
Пустослов. Лена просто вышвырнула полячку с корта. Без шансов .
Полячка никакая,ее Соболенко ещё на итоговом вышвырнула..
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-6
-3
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ivan 07
Пустослов. Лена просто вышвырнула полячку с корта. Без шансов .
+7
-6
+1
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mrs Bennet
Не думаю, что игроки поняли, как обыгрывать Игу
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Как раз Лена Рыбакина это продемонстрировала: бить сильно и точно.
+9
-1
+8
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sashati
Ответ в фильме Борг-Макинрой)
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0
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