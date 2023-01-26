Джон Макинрой: «Не думаю, что игроки поняли, как обыгрывать Швентек. Ее нынешние проблемы связаны с психологией, а не с физикой»

Джон Макинрой высказался о поражении Иги Швентек в четвертом круге Australian Open. Полька уступила Елене Рыбакиной 4:6, 4:6.

«Я был удивлен ее поражению. Эмоционально ей было тяжело, она говорила, какое давление испытывает.

В прошлом году я освещал «Уимблдон», и Рыбакина точно одна из тех, кто может вырвать ракетку из рук. Сейчас она играет на том же уровне, что и на «Уимблдоне».

Не думаю, что игроки поняли, как обыгрывать Игу. Она покрывает корт лучше, чем кто бы то ни было.

Ее нынешние проблемы связаны с психологией, а не с физикой. Что-то происходит в ее голове, она почему-то кажется неуверенной.

Когда ты выигрываешь пару «Шлемов» и неожиданно становишься №1 из-за завершения карьеры другого игрока, это большая перемена. Надеюсь, она сделает шаг назад, оценит то, чего добилась и захочет вернуться на корт и снова соревноваться».

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