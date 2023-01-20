Рыбакина перед матчем со Швентек: «Если буду играть в свой теннис, агрессивный, то у меня есть все шансы»

Чемпионка «Уимблдона» поделилась ожиданиями от четвертого круга против .

– Конечно, она очень сильна физически и психологически. Думаю, если буду играть в свой теннис, агрессивно, стабильно проведу матч от начала до конца, то у меня есть все шансы.

Я постараюсь показать максимум.

– Когда вы узнали, что сыграете с Игой, подумали: «Боже, в четвертом круге «Шлема», тяжелая сетка» – или вы рады встретиться с ней в ее нынешней форме?

– Если честно, круг не имеет значения, потому что Ига – отличный игрок. В любом случае цель – побеждать топов. Будь то первый, второй круг, цель – прибавлять в течение года. А он, на самом деле, длинный.

Думаю, будет тяжелый матч. Надеюсь, он сложится в мою пользу.

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