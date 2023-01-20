Рыбакина перед матчем со Швентек: «Если буду играть в свой теннис, агрессивный, то у меня есть все шансы»
Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от четвертого круга Australian Open против Иги Швентек.
– Конечно, она очень сильна физически и психологически. Думаю, если буду играть в свой теннис, агрессивно, стабильно проведу матч от начала до конца, то у меня есть все шансы.
Я постараюсь показать максимум.
– Когда вы узнали, что сыграете с Игой, подумали: «Боже, в четвертом круге «Шлема», тяжелая сетка» – или вы рады встретиться с ней в ее нынешней форме?
– Если честно, круг не имеет значения, потому что Ига – отличный игрок. В любом случае цель – побеждать топов. Будь то первый, второй круг, цель – прибавлять в течение года. А он, на самом деле, длинный.
Думаю, будет тяжелый матч. Надеюсь, он сложится в мою пользу.
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