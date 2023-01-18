Медведев о своих словах, что ребенок в нем перестал мечтать: «Я быстро все забываю»

рассказал, жива ли еще в нем детская мечта. В прошлом году после поражения в финале он сказал, что ребенок в нем перестал мечтать.

«Да, 100 процентов. Я быстро все забываю – не знаю, хорошо это или плохо. Уже новый год, все позади.

Очень много мотивации выступить лучше, чем в прошлом году, желания показывать хороший теннис и радовать болельщиков», – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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