Медведев о своих словах, что ребенок в нем перестал мечтать: «Я быстро все забываю»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, жива ли еще в нем детская мечта. В прошлом году после поражения в финале Australian Open он сказал, что ребенок в нем перестал мечтать.

«Да, 100 процентов. Я быстро все забываю – не знаю, хорошо это или плохо. Уже новый год, все позади.

Очень много мотивации выступить лучше, чем в прошлом году, желания показывать хороший теннис и радовать болельщиков», – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Максима Янчевского

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Даня нервничал в 1-м сете. Ну а дальше всё как по маслу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Конечно, буду играть для России – потому что я чувствую оттуда огромную поддержку. Если перед «Ролан Гаррос» или «Уимблдоном» в Москве будет турнир на харде, я еду туда, даже если пропущу «Ролан Гаррос» или «Уимблдон».

Появлялся на российских турнирах в 2022 году? )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Да просто уже все возможные игрушки купил..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий