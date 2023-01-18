Касаткина о разгроме от Грачевой: «Перегорела, перенакрутила себя»

Теги Australian Open WTA Дарья Касаткина Варвара Грачева Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала разгром в первом круге Australian Open. Она проиграла Варваре Грачевой 1:6, 1:6 и дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Я перегорела, потому что два дня провела в [теннисном] клубе, мне это оказалось не на руку. Для меня не очень хорошо вариться долго в таком состоянии. В следующий раз, надеюсь, подобную ситуацию встречу более достойно, чем сегодня.

– Ты любишь играть, когда тепло. Едва ли ты могла ожидать такую погоду именно от Австралии?

– В последние два дня ситуация с погодой паршивая. Получается, я не играла в первый день, а во второй Мельбурн собрал все прелести погодных условий. Мой матч переносился вчера из-за жары, потом из-за дождя. Сегодня весь день шел дождь.

Вся эта неопределенность не помогает. Но теннис не бывает ко всем справедлив, поэтому нужно эту ситуацию принять и в следующий раз в подобном случае быть лучше.

– Варвара чем-то удивила тебя?

– Варя, конечно, подошла к матчу более сфокусированной. Ментально она подготовилась лучше. Она сразу повела 2:0, я проиграла два гейма с преимущества в два очка. Начало матча не задалось, а потом как по накатанной.

– Чему это поражение тебя научит?

– Каждое поражение чему-то учит. Это, надеюсь, научит лучше владеть собой в такие моменты. При этом я думала, что достаточно хорошо справлялась по ходу дня. Вчера я вообще хорошо себя чувствовала и была готова даже в час ночи выйти играть.

Сегодня точно так же в первую половину дня, но, видимо, к концу дня я просто перегорела и перенакрутила себя. Даже не знаю, как объяснить это чувство, с ним надо столкнуться, чтобы его понять. Спорт у нас сложный, ментальный.

Сегодня не получилось, но надеюсь, что в следующий раз.

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19 комментариев

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costa0545
Чему это поражение тебя научит?... В следующем году, поменьше есть бананов и поскромнее вью давать, хотелось от неё это услышать)))
0
0
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Doha
Ответ Phantom3000
А ты хорош)
Да, меня сегодня в СЭ поработать уже почти приглашали)
0
0
0
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Варлампий Варлампий
Ответ инок
Что это было? 4 дня назад в финале с Бенчич взяла всего 2 гейма. Сегодня тоже 2. Понятно, что взлёт Касаткиной в топ10 - временное явление, но чтобы так пролететь, это уметь надо...
лгбт до добра не доведет
+1
-1
0
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Варлампий Варлампий
В.Грачева: "Касаткина? Слышала что-то про нее , она вроде из лгбт и теннисом интересуется".
+3
0
+3
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ivan 07
В блестящем стиле написал до матча :Касаткина в ожидании наполовину матч проиграла. 100 % ПРОГНОЗ.
0
-1
-1
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Phantom3000
Ответ Doha
Не переживайте Даша, вам сегодня залижут раны😁
А ты хорош)
0
0
0
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Alla Tishkova
Можно идти дальше есть банан и пачкать футболку, а потом миру об этом сообщать. 👍
+3
0
+3
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Garik_new
Не девочка уже, опытная игрочка. "Минус-старт"?
0
0
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Славонычч
Секс с Забиякой это бесценно 💞
+4
-3
+1
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sasha68
Ответ инок
Что это было? 4 дня назад в финале с Бенчич взяла всего 2 гейма. Сегодня тоже 2. Понятно, что взлёт Касаткиной в топ10 - временное явление, но чтобы так пролететь, это уметь надо...
Всё закономерно.В десятке она случайно ,уровень не тот.
+5
-2
+3
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инок
Что это было? 4 дня назад в финале с Бенчич взяла всего 2 гейма. Сегодня тоже 2. Понятно, что взлёт Касаткиной в топ10 - временное явление, но чтобы так пролететь, это уметь надо...
+9
-1
+8
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dart darteg
Ответ Doha
Не переживайте Даша, вам сегодня залижут раны😁
с такой игрой и интенсивной помощью к концу года от Касаткиной хорошо если треть останется)
+6
0
+6
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Dm ycontact
Пусть довольствуется тем, что она случайно выиграла два гейма
+3
-2
+1
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sashati
Профессор, конечно, лопух..
0
0
0
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Hardy
Опять после всплеска на дно. С таким бадминтоном далеко не уйдёшь.
+16
0
+16
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Doha
Не переживайте Даша, вам сегодня залижут раны😁
+25
-3
+22
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Lana5
Славате, какое то время хоть отдохнём от её речей )
+11
-2
+9
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Сергей Кузнецов
Либо Забияко, либо теннис...
+6
-4
+2
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dart darteg
да просто бананов мало схавала,да и футболки стирать нужно)
+4
-1
+3
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