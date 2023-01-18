Касаткина о разгроме от Грачевой: «Перегорела, перенакрутила себя»

прокомментировала разгром в первом круге Australian Open. Она проиграла 1:6, 1:6 и дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Я перегорела, потому что два дня провела в [теннисном] клубе, мне это оказалось не на руку. Для меня не очень хорошо вариться долго в таком состоянии. В следующий раз, надеюсь, подобную ситуацию встречу более достойно, чем сегодня.

– Ты любишь играть, когда тепло. Едва ли ты могла ожидать такую погоду именно от Австралии?

– В последние два дня ситуация с погодой паршивая. Получается, я не играла в первый день, а во второй Мельбурн собрал все прелести погодных условий. Мой матч переносился вчера из-за жары, потом из-за дождя. Сегодня весь день шел дождь.

Вся эта неопределенность не помогает. Но теннис не бывает ко всем справедлив, поэтому нужно эту ситуацию принять и в следующий раз в подобном случае быть лучше.

– Варвара чем-то удивила тебя?

– Варя, конечно, подошла к матчу более сфокусированной. Ментально она подготовилась лучше. Она сразу повела 2:0, я проиграла два гейма с преимущества в два очка. Начало матча не задалось, а потом как по накатанной.

– Чему это поражение тебя научит?

– Каждое поражение чему-то учит. Это, надеюсь, научит лучше владеть собой в такие моменты. При этом я думала, что достаточно хорошо справлялась по ходу дня. Вчера я вообще хорошо себя чувствовала и была готова даже в час ночи выйти играть.

Сегодня точно так же в первую половину дня, но, видимо, к концу дня я просто перегорела и перенакрутила себя. Даже не знаю, как объяснить это чувство, с ним надо столкнуться, чтобы его понять. Спорт у нас сложный, ментальный.

Сегодня не получилось, но надеюсь, что в следующий раз.

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