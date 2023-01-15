Джокович отменил сегодняшнюю тренировку на Australian Open

Теги Новак Джокович ATP Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович отменил сегодняшнюю тренировку в Мельбурне.

Как отмечает сербский журналист Саша Озмо, Джокович мог перейти в зал с учетом, что утром шел небольшой дождь.

Ранее Джокович сказал, что из-за травмы бедра, которую получил в Аделаиде, он более осторожен и бережет силы на тренировках.

Медведеву будет тяжело с 3-го круга, а Рублеву – вообще с 1-го. Кто остановит Джоковича и Швентек? Разбираем сетки Australian Open

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4 комментария

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sfrrrR
Ответ GuillermoCoria
Да это очередные финты... А-ля разрыв мышц живота... Будет порхать. Не желаю ему плохого в плане здоровья, но стелит себе соломку в случае если проиграет. Уважаемые участники табора, кто накинется на меня, особенно кому завтра в школу - посмотрите интервью Энди Роддика и вы поймёте, что Вашему кумиру не привыкать с начала карьеры из себя строить калеку
Почему про школу говорят всегда те, кому самим завтра в эту самую школу идти? Это что, некая защитная реакция?

Тем более, в новости чёрным по белому написано, что Джокович просто отменил сегодняшнюю тренировку.
+4
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+3
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GuillermoCoria
Комментарий скрыт
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-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
Организаторы Australian Open разрешили участникам турнира участвовать в соревнованиях, даже имея положительный результат теста на коронавирус. Спортсмены могут участвовать в соревнованиях, если им позволяет самочувствие.

Расстороился сильно.
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-5
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Korendos
По-моему, у него просто нет сил на тренировку.
+3
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-4
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