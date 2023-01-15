Джокович отменил сегодняшнюю тренировку на Australian Open
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович отменил сегодняшнюю тренировку в Мельбурне.
Как отмечает сербский журналист Саша Озмо, Джокович мог перейти в зал с учетом, что утром шел небольшой дождь.
Ранее Джокович сказал, что из-за травмы бедра, которую получил в Аделаиде, он более осторожен и бережет силы на тренировках.
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Тем более, в новости чёрным по белому написано, что Джокович просто отменил сегодняшнюю тренировку.
Расстороился сильно.