Швентек об эволюции своей игры: «Изменения будут небольшими. Если все работает, то зачем перестраивать?»

Первая ракетка мира рассказала, как будет дальше развиваться ее игра.

«Я бы сказала, что изменения будут небольшими. Это нормально. Когда ты бьешь довольно сильно, уже нельзя бить сильнее, потому что потеряешь контроль. Есть подобные ограничения.

И величайшие игроки всю карьеру проводят без больших изменений. Не думаю, что за последние годы многое менял.

Нужно уметь поддерживать то, что у тебя лучше всего получается. Мне нужно оставаться стабильной и не требуется слишком много менять. Если все работает, то зачем перестраивать?»

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