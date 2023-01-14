Кириос о том, что раньше критиковал Джоковича: «Я ни о чем не жалею. Жизнь слишком короткая, чтобы о чем-то жалеть»

прокомментировал отношения с .

До прошлого года у них был конфликт – в том числе из-за интервью 2019 года, в котором австралиец критиковал поведение Джоковича. Но с прошлого года они дружат после того, как Кириос поддержал серба во время депортации из .

– В прошлом я относился к нему как к человеку, который делает то, что мне просто не нравится. Но когда в прошлом году у него возникли трудности, никто за него не вступился. А это момент, когда люди, которые искренне за тебя переживают, должны включаться.

Я это сделал – посчитал это необходимым. И очевидно, что это важнее всего, что было сделано и сказано раньше. Я пошел против своих слов и заступился за него перед своей страной. Мне тоже было непросто, меня много критиковали.

Но он это оценил. Мы потом поговорили. И, конечно, я повзрослел после того интервью.

– Вы о нем жалеете?

– Я ни о чем не жалею. Жизнь слишком короткая, чтобы о чем-то жалеть. Но ты учишься на опыте.

Нет, я не жалею. В то же время мне кажется, что из-за этого наши нынешние отношения стали более особенными – мы прошли от конфликта к тому, что теперь друг другу помогаем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе