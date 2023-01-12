Кириос стал совладельцем баскетбольной команды
Ник Кириос купил долю в австралийской баскетбольной команде South East Melbourne Phoenix. Она выступает в Национальной баскетбольной лиге (NBL) – элитном дивизионе в системе профессионального баскетбола Австралазии.
По словам финалиста «Уимблдона», во время перерывов в турнирах он хочет как можно более активно участвовать в жизни клуба.
Кириос – фанат баскетбола и в НБА болеет за «Бостон Селтикс».
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