Кириос стал совладельцем баскетбольной команды

купил долю в австралийской баскетбольной команде South East Melbourne Phoenix. Она выступает в Национальной баскетбольной лиге (NBL) – элитном дивизионе в системе профессионального баскетбола Австралазии.

По словам финалиста « », во время перерывов в турнирах он хочет как можно более активно участвовать в жизни клуба.

Кириос – фанат баскетбола и в НБА болеет за «Бостон Селтикс».

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