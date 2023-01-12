Кириос стал совладельцем баскетбольной команды

Теги ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос купил долю в австралийской баскетбольной команде South East Melbourne Phoenix. Она выступает в Национальной баскетбольной лиге (NBL) – элитном дивизионе в системе профессионального баскетбола Австралазии.

По словам финалиста «Уимблдона», во время перерывов в турнирах он хочет как можно более активно участвовать в жизни клуба.

Кириос – фанат баскетбола и в НБА болеет за «Бостон Селтикс».

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3 комментария

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Sonder
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ник 193 же, мужик слева 210? у меня аж мозг сломался
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dzaver
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Внесет некоторый шарм клубу, заиграют в более быстром темпе)
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Dm ycontact
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Удачи ему и успехов
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