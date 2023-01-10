Радукану провела первую тренировку после травмы – и на ней стремилась не нагружать подвернутую левую ногу

Вчера Эмма Радукану провела первую тренировку после того, как подвернула ногу в Окленде и снялась с матча.

Журналист Тодд Скулар посетил занятие. Он сообщил, что британка стремилась не нагружать травмированную левую ногу.

Например, при выполнении бэкхенда Радукану ограничивала движение бедра.

И на подаче, которой она закончила тренировку, она не давила на левую ногу.

Также он сообщил, что команда британки хотела досрочно завершить тренировку, но теннисистка настояла на продолжении.

стартует через неделю.

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