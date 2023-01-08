Джокович об отыгранном у Корды матчболе: «Хочу, чтобы соперники знали: каким бы ни был счет, я в игре»

прокомментировал то, что отыграл матчбол в финале в Аделаиде. Он победил со счетом 6:7(8), 7:6(3), 6:4.

«Неуязвимых нет. Мы видели, как лучшие игроки в истории проигрывали крупные матчи. Я проиграл много матчей, в которых вел, много упорных матчей. Иногда они складываются в твою пользу, иногда – нет. Статистически выиграл я больше – конечно, я этим очень доволен.

Трудно сказать, в чем формула успеха в подобных обстоятельствах. Все мы разные, у всех уникальный характер, уникальный организм, уникальный подход к теннису.

Кому-то комфортнее играть серв-энд-воллей, когда у соперника матчбол, кто-то консервативно играет на задней линии. Это вопрос момента, с кем ты играешь, как себя чувствуешь.

Конечно, в такие моменты у тебя тысячи мыслей в голове. Несомненно, испытываешь давление. Важнее всего то, как ты с этим справляешься, как адаптируешься, как вытаскиваешь себя в настоящий момент и стараешься извлечь из него максимум.

Как я уже говорил, статистически мне посчастливилось выиграть больше таких матчей. Конечно, чем больше ты их выигрываешь, тем лучше себя чувствуешь. Я хочу, чтобы соперники знали: каким бы ни был счет, я в игре, всегда борюсь до последнего удара и способен развернуть матч.

Конечно, мне дает преимущество то, что все это знают».

Джокович кричал на ложу, гонял болбоев, нервничал – но отыграл матчбол и взял 92-й титул в карьере

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