Джокович об отыгранном у Корды матчболе: «Хочу, чтобы соперники знали: каким бы ни был счет, я в игре»

Теги Новак Джокович ATP Adelaide International Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что отыграл матчбол в финале в Аделаиде. Он победил Себастьяна Корду со счетом 6:7(8), 7:6(3), 6:4.

«Неуязвимых нет. Мы видели, как лучшие игроки в истории проигрывали крупные матчи. Я проиграл много матчей, в которых вел, много упорных матчей. Иногда они складываются в твою пользу, иногда – нет. Статистически выиграл я больше – конечно, я этим очень доволен.

Трудно сказать, в чем формула успеха в подобных обстоятельствах. Все мы разные, у всех уникальный характер, уникальный организм, уникальный подход к теннису.

Кому-то комфортнее играть серв-энд-воллей, когда у соперника матчбол, кто-то консервативно играет на задней линии. Это вопрос момента, с кем ты играешь, как себя чувствуешь.

Конечно, в такие моменты у тебя тысячи мыслей в голове. Несомненно, испытываешь давление. Важнее всего то, как ты с этим справляешься, как адаптируешься, как вытаскиваешь себя в настоящий момент и стараешься извлечь из него максимум.

Как я уже говорил, статистически мне посчастливилось выиграть больше таких матчей. Конечно, чем больше ты их выигрываешь, тем лучше себя чувствуешь. Я хочу, чтобы соперники знали: каким бы ни был счет, я в игре, всегда борюсь до последнего удара и способен развернуть матч.

Конечно, мне дает преимущество то, что все это знают».

Джокович кричал на ложу, гонял болбоев, нервничал – но отыграл матчбол и взял 92-й титул в карьере

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15 комментариев

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S.Graf
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Как-то скромненько Новак высказался. Мне больше понравился спич, когда он пообещал надрать задницы молодым игрокам.

И между прочим.
Если участь очки за Уим-22 (всем, включая Карася), то с понедельника Новак №1 рейтинга.
такиедела)
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Valery24
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Ответ Монсеньор Мартинес
Я бы доверил Новаку ту самую последнюю спичку из пятого элемента
Красиво))
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Alex Morhan
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Ответ Achilles 21
как всегда после матча все умные, проиграл бы как обычно такое не говорил бы
Так это и есть обычно. Где вы видели, чтобы великие игроки "обычно" проигрывали?
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Додик Аксель
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Ноле к началу сезона находится в хорошей форме и к ТБШ готов. Только бы физики хватило и болячки не дали знать о себе. Там матчи будут напряжёнными и с большим количеством сетов. Удачи !
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Achilles 21
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как всегда после матча все умные, проиграл бы как обычно такое не говорил бы
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Andry 72
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Лучшая менталка в туре,сколько уже таких матчей вытащил,железные нервы
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Ночная Фурия
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Ответ Монсеньор Мартинес
Я бы доверил Новаку ту самую последнюю спичку из пятого элемента
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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Монсеньор Мартинес
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Я бы доверил Новаку ту самую последнюю спичку из пятого элемента
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Alex Morhan
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Ответ Хозяин патриотов
Я напоминаю, что Джокович выиграл всего лишь турнир категории ATP-250. К чему столько новостей про это?) Вчера Таллон Грикспур тоже выиграл такой турик. Где освещение этого события?))
Чтобы ты спросил об этом. Был тут такой Канонир35(или чёт такое), как ушли плюсы, так и он вместе с ними. А освещают потому что Джока легенда, вот и всё. Держу в курсе)
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Великий Алонсо
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Ментальный чемпион, боец. Характер соответствует его уровню тенниса и достижениям.
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Хозяин патриотов
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Я напоминаю, что Джокович выиграл всего лишь турнир категории ATP-250. К чему столько новостей про это?) Вчера Таллон Грикспур тоже выиграл такой турик. Где освещение этого события?))
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Daaannn1k
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Ну, Новак, что я могу сказать? Сочувствую тем соперникам которые не знают про это))
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Александр Тищенко
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Ответ mrs_mockery
Судя по тому, что отыграл МБ смэшем, с уверенностью у Новака все ок :) Сербинатор!
дед и должен ломать пацана, пусть учится пока..
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Istianoff
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Император, они давно всё знают)
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mrs_mockery
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Судя по тому, что отыграл МБ смэшем, с уверенностью у Новака все ок :)
Сербинатор!
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