Циципас станет третьим сеяным на Australian Open, если обыграет Берреттини на United Cup

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас может вернуться в топ-3 по итогам недели.

Циципас обойдет Каспера Рууда и станет третьим сеяным на Australian Open, если обыграет Маттео Берреттини в полуфинале United Cup. Более того, если Греция выйдет в финал, а Циципас победит Тэйлора Фрица или Хуберта Хуркача, то он опередит Рафаэля Надаля и будет посеян под вторым номером.

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