Циципас станет третьим сеяным на Australian Open, если обыграет Берреттини на United Cup

Теги рейтинги ATP Стефанос Циципас United Cup Теннис

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас может вернуться в топ-3 по итогам недели.

Циципас обойдет Каспера Рууда и станет третьим сеяным на Australian Open, если обыграет Маттео Берреттини в полуфинале United Cup. Более того, если Греция выйдет в финал, а Циципас победит Тэйлора Фрица или Хуберта Хуркача, то он опередит Рафаэля Надаля и будет посеян под вторым номером.

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1 комментарий

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tRIFF
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Интересно) но так как топ-1 Алькарас, то особой разницы нет, в какой корзине быть, 1-2 или 3-4
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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