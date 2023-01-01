Медведев о том, что может сыграть с Джоковичем в полуфинале в Аделаиде: «Для начала просто хочу выйти в 1/2 – и мне все равно, с кем я там буду играть»

рассказал, мотивирует ли его то, что он может выйти на в 1/2 финала в Аделаиде.

«Меня не особо напрягает то, что я знаю свою сетку. Но, конечно, важно сосредотачиваться на следующем матче, а не думать: если я встречусь с Новаком, то играть ему под бэкхенд или под форхенд, или как? Конечно, сначала нужно сосредоточиться на .

Вообще мне нравится играть с Новаком. Мы с ним провели много матчей, показывали в них очень качественный теннис.

В то же время меня больше мотивирует то, что нужно выйти в полуфинал. И если там будет Новак – класс. Если кто-то, кто его обыграет, меня это мало волнует, – тоже класс. Это значит, что кто-то в отличной форме, сумел победить, наверное, лучшего игрока мира. Я сейчас не про рейтинг, а про то, что он выиграл пять последних турниров или четыре.

Я всему буду рад. Для начала просто хочу выйти в полуфинал – и мне все равно, с кем я там буду играть».

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