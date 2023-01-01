Даниил Медведев: «Прекрасно понимаю, почему мы не играем командные турниры»

прокомментировал то, что Россию не допускают на командные турниры. Из-за этого он начинает сезон в Аделаиде, а не на командном United Cup.

– Я бы точно предпочел играть United Cup. Мне нравилось выступать на Cup. И United Cup кажется интересным турниром.

Мы были бы единственной командой, у которой четыре игрока топ-10, так что, думаю, мы были бы сильными фаворитами.

Но ничего не поделаешь. Я рад, что приехал в Аделаиду и сыграю на этом турнире.

– А вы вообще видите исход? Не слышали разговоров, что Россию в ближайшем будущем допустят до Кубка Дэвиса и подобных турниров?

– Это точно не мне решать. Пока что я ничего не слышал, и я прекрасно понимаю, почему мы не играем командные турниры. Надеюсь, я смогу играть индивидуальные.

Как я уже много-много раз говорил в прошлом году, я играю там, где могу играть. Сейчас я буду играть Аделаиду, и я очень этому рад, хочу показать свой максимум.

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