Карлос Алькарас: «Сезон-2023 будет сложным»

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Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от сезона-2023.

«Сезон будет сложным, потому что я начну его фаворитом и будет очень сильное давление. Но я стараюсь выбирать позитивное и следить, чтобы все это не начало бить мне в голову. В конце концов, обыгрывать своих кумиров – невероятное достижение.

Я стараюсь относиться ко всему нормально и не забывать, что каким бы ни было будущее, надо наслаждаться теннисом и играть на своем уровне».

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