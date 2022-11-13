Джокович об уникальности итогового турнира: «Это словно целый сезон, уместившийся в семь дней»

ATP опубликовала видео, в котором участники итогового турнира вместе отвечали на вопросы.

Чемпионы прошлых лет , Стефанос Циципас и ответили, что нужно для победы.

Даниил Медведев

«Для меня главное – победить лучших игроков в мире, потому что это единственный турнир, где в первом же матче ты играешь с соперником из топ-10. Других таких турниров нет, и это тяжело. На своем первом итоговом я проиграл все три матча. На следующий год мне удалось выиграть турнир. Нужно показывать максимум от первого и до последнего матча, и это самое сложное. Но именно это нужно для победы».

Стефанос Циципас

«В этом турнире участвуют лучшие из лучших. Напряжение высокое. На любом турнире в году все на высшем уровне, поэтому нужно быть очень хорошо подготовленным и психологически устойчивым».

Новак Джокович

«За один-два дня нужно набрать максимальный уровень. Это словно целый сезон, уместившийся в семь дней, так что это уникальный турнир».

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