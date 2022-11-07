«Уимблдон» со следующего сезона отменит запрет на ношение цветного нижнего белья

«Уимблдон» в 2023 году смягчит дресс-код и разрешит игрокам надевать цветное нижнее белье, сообщает Daily Mail.

«Приоритет здоровья женщин и поддержка игроков с учетом их индивидуальных потребностей очень важны для нас, и мы ведем переговоры с WTA, с производителями [одежды] и медицинскими бригадами о том, как мы можем это сделать», – сказал представитель «Уимблдона».

«Уимблдон» проверяет цвет трусов, штрафует за неуважение к траве и однажды забанил Хэмилтона. Поэтому его любят даже без рейтинговых очков

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