Швентек о завершении сезона: «Не буду врать, я ждала этого момента»

Ига Швентек прокомментировала поражение от Арины Соболенко в полуфинале итогового турнира. Полька уступила 2:6, 6:2, 1:6.

«Арина просто играла лучше, это было видно. Во втором сете я хотела задавить и переиграть ее, но в третьем почувствовала, что это не моя игра. Мне кажется, я играла слишком рискованно. Она хорошо использовала свои шансы и подавала очень здорово».

Также она высказалась о завершении самого успешного сезона в карьере. В этом году Швентек выиграла 67 матчей из 76 проведенных, в том числе 15 из 17 против теннисисток топ-10. На ее счету восемь титулов – в том числе «Ролан Гаррос» и US Open, а также четыре трофея WTA 1000.

«Не буду врать, я ждала этого момента. Было довольно трудно видеть финишную черту, но при этом оставаться полностью мотивированной и готовой к каждому матчу. Этот сезон был таким напряженным, и я так горжусь, что хорошо играла до самого конца. Я рада, что дело сделано».

Ранее Швентек объявила, что пропустит финал Кубка Билли Джин Кинг, потому что он начинается на следующий день после итогового.

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