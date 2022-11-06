Швентек назвала любимых певиц: «Я точно Свифти. И еще мне нравится Лана Дель Рей»

Первая ракетка мира рассказала, что любит слушать Тейлор Свифт.

«Из альбома Folklore очень нравится песня Seven. И еще нравится альбом Evermore. Оттуда... Боже, в голове, как обычно, пусто! (Смеется.)

Из этих двух альбомов точно нравятся Willow, Cardigan, но это вроде самые популярные песни...

И Champagne Problems. О да! Вот и все, что я бы назвала. Слушать весь альбом мне тоже нравится. Но эти самые любимые».

Также она поделилась мнением о новом альбоме Midnights.

«Некоторые песни очень приставучие, но это обычное дело для Тейлор Свифт. По ее творчеству чувствуется, насколько она талантлива. Но, если честно, по атмосфере я бы предпочла Folklore и Evermore, простите! Мне кажется, этот альбом более попсовый. Мне нравится все, что она делает, даже кантри-альбомы, которые не так популярны. Я точно Свифти.

И еще мне нравится Лана Дель Рей. Они обе мои любимые певицы».

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