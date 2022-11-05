Дарья Касаткина: «Я горжусь тем, каким человеком стала, как начала думать и относиться к трудностям»

Восьмая ракетка мира рассказала, с каким настроем завершает сезон.

«Я горжусь многими результатами, которых добилась в этом году, но еще – тем, каким человеком стала, как начала думать и относиться к трудностям. Я считаю, это самое важное, и, глядя на себя со стороны, я довольна своим личностным ростом.

Конечно, все хотят выиграть [итоговый] турнир, хотя в нем участвуют восемь лучших теннисисток мира и только одна получит приз. Ожидания, конечно, высокие, и я постараюсь их снизить, но все равно, конечно, я хочу победить, и это нормально, поэтому я здесь. Это игра, и все хотят победить. Я сделаю все, буду бороться, и в итоге трофей достанется лучшей».

Сегодня Касаткина поборется с за место в полуфинале итогового турнира.

Касаткина сказала, что «играет как мальчик». Что это значит? И права ли она?

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