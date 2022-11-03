Алькарас о том, каково быть первой ракеткой мира: «Это просто цифра. Мне кажется, что я могу проиграть любой матч»

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19-летний Карлос Алькарас рассказал, каково быть первой ракеткой мира. 

«Конечно, это классное ощущение – немного почувствовать себя лучшим игроком в мире (улыбается). 

Но вообще это просто цифра. Просто рейтинг. Это не значит, что я выиграю каждый матч и каждый турнир. Любой может тебя обыграть. 

Мне кажется, что я могу проиграть любой матч, и это самое важное. Нужно показывать максимум в каждом матче. Сейчас у меня такие мысли».

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