Алькарас о том, каково быть первой ракеткой мира: «Это просто цифра. Мне кажется, что я могу проиграть любой матч»
19-летний Карлос Алькарас рассказал, каково быть первой ракеткой мира.
«Конечно, это классное ощущение – немного почувствовать себя лучшим игроком в мире (улыбается).
Но вообще это просто цифра. Просто рейтинг. Это не значит, что я выиграю каждый матч и каждый турнир. Любой может тебя обыграть.
Мне кажется, что я могу проиграть любой матч, и это самое важное. Нужно показывать максимум в каждом матче. Сейчас у меня такие мысли».
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