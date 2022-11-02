Медведев о том, что посвятил победу в Вене жене и дочери: «Сказал то, что хотел сказать, но намного короче и менее красиво, чем все это было у меня в голове»

Третья ракетка мира прокомментировал то, что посвятил победу в Вене жене и дочери.

«Обычно речи у меня получаются, потому что я говорю то, что на самом деле думаю. Но тут у меня в голове было очень много красивых слов, красивых фраз – а я зажался.

Я все равно сказал то, что хотел сказать, но намного короче и менее красиво, чем все это было у меня в голове. Это меня очень расстроило.

Я бесконечно благодарен за нашу дочку. Очень счастлив».

Медведев взял первый же турнир после рождения дочки – и мило посвятил титул жене. А еще отобрался на итоговый и вернулся в топ-3

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