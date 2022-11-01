Соболенко о 3-сетовой победе над Жабер: «Думала: «Если она хочет выиграть, то пусть проявит себя». Именно поэтому я чуть больше на нее давила»
Седьмая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Онс Жабер на итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (3:6, 7:6, 7:5).
«Я просто стараюсь наслаждаться каждой проведенной здесь секундой, показать максимум и понять, что может принести последняя неделя сезона.
Я думала: «Продолжай пытаться, бороться, и если она хочет выиграть этот матч, то пусть проявит себя, я не дам ей одержать легкую победу». Думаю, именно поэтому я чуть больше на нее давила и смогла выиграть в ключевые моменты».
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