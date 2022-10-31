Жабер о четырех дебютантках на итоговом: «Перемены произошли уже давно, но поскольку рейтинг был заморожен, люди этого не видели»

Вторая ракетка мира прокомментировала то, что в этом году на итоговом турнире будет четыре дебютантки.

«Времена меняются. По-моему, даже игроки, которые попали сюда впервые, последние несколько лет были довольно стабильны. Возьмем меня, Джесс [Пегулу], Коко [Гауфф]. Мы всегда старались квлифицироваться. Может быть, раньше были 12-13-ми в гонке.

Но, наверное, никто не видел такие смены из-за ковида и того, что рейтинг был заморожен. Перемены произошли уже давно, но поскольку рейтинг был заморожен, люди этого не видели.

Все эти игроки уже несколько лет были стабильны».

Касаткина и Забияко в очках за 3 евро, дерзкая шнуровка Соболенко, перья Гауфф – это вечеринка итогового турнира

С кем Касаткина играет на итоговом турнире WTA? Кто остановит доминатора Швентек? Изучаем последнюю зарубу сезона

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе