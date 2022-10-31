Жабер о четырех дебютантках на итоговом: «Перемены произошли уже давно, но поскольку рейтинг был заморожен, люди этого не видели»
Вторая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала то, что в этом году на итоговом турнире WTA будет четыре дебютантки.
«Времена меняются. По-моему, даже игроки, которые попали сюда впервые, последние несколько лет были довольно стабильны. Возьмем меня, Джесс [Пегулу], Коко [Гауфф]. Мы всегда старались квлифицироваться. Может быть, раньше были 12-13-ми в гонке.
Но, наверное, никто не видел такие смены из-за ковида и того, что рейтинг был заморожен. Перемены произошли уже давно, но поскольку рейтинг был заморожен, люди этого не видели.
Все эти игроки уже несколько лет были стабильны».
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