Медведев посвятил титул в Вене жене: «Она сделала мне самый прекрасный подарок – мою дочь»

посвятил победу в Вене своей жене Дарье. В Австрии он проводил первый турнир после рождения дочери.

«Я посвящаю эту победу своей жене, потому что она сделала мне самый прекрасный подарок – мою дочь. Эти эмоции не сравнятся ни с каким титулом.

(Переходит на русский). Даша, спасибо тебе большое. Не знаю, что еще сказать, меня зажало».

У Медведева родилась дочь! Это сюрприз для всех – хотя его жена уже давно и не появлялась на трибунах

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