Жабер о вечеринке перед итоговым: «Обычно мы хотим, чтобы другие плохо выглядели, но тут было иначе»

прокомментировала вечеринку перед итоговым турниром WTA.

«Было очень здорово видеть, как все наряжаются. Все готовились – макияж, прически. И одевались не так, как мы обычно одевается, но это было здорово.

Больше всего мне понравилось то, что все советовали друг другу, что надеть, что сочетается. Обычно мы хотим, чтобы другие плохо выглядели (смеется). Но тут мы хотели, чтоб другие выглядели хорошо.

Это было здорово».

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