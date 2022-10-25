Медведев о форме в конце сезона: «В Астане мы с тренером – в основном я – нашли что-то, что очень хорошо работало»
Даниил Медведев оценил свою форму в концовке сезона. На этой неделе он выступит в Вене.
«По игре в Астане я провел один из лучших турниров сезона – наряду с ATP Cup и Australian Open.
Мы с тренером всегда много общаемся, ищем то, что будет лучше всего для моей игры. Мне кажется, мы... В основном я – потому что во время тренировок со мной трудно разговаривать (смеется). В Астане мы нашли что-то, что очень хорошо работало. И я постараюсь воспроизвести это здесь.
Последние два сезона я очень здорово проводил Париж и итоговый турнир. Сейчас я хочу набрать еще больше уверенности в себе перед последними двумя турнирами сезона».
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