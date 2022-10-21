Отец Циципаса о коучинге: «Для меня это про ментальное состояние игрока, когда надо вытащить его из эмоциональной ямы»

Отец и тренер Стефаноса Циципаса Апостолос Циципас рассказал, как относится к коучингу.

– Он теперь разрешен. Но никто не знал и правил, которые были до этих изменений. Люди что-то прочитали или услышали, но не разобрались в вопросе. В кодексе всегда говорилось, что вы можете подбадривать и поддерживать своего игрока по ходу матча. Для меня прежде всего это про ментальное состояние игрока, когда тебе надо вытащить его из эмоциональной ямы.

– В WTA раньше тренеры даже выходили на корт.

– В этом нет смысла. Мне достаточно сказать ему пару слов, чтобы помочь найти баланс. А редкий разговор, который может у нас случиться, это, например, жалоба, что ракетки слишком мягкие и он не чувствует мяч, – сказал Циципас в интервью телеграм-каналу «Теннисология».

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