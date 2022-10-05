Медведев о вылете Алькараса с турнира в Астане: «Я бы не придавал такого огромного значения этому поражению. Он круто играет, ему 19 лет. Думаю, у него еще все получится»

Четвертая ракетка мира ответил, может ли дать совет . Испанец проиграл два из трех матчей в статусе №1.

«В итоге в ранге первой ракетки у меня не получилось каких-то выдающихся результатов достичь, поэтому советы точно не могу давать. Если бы получилось, тогда бы мог (улыбается). А так Карлос круто играет, ему 19 лет, он стал самой молодой первой ракеткой в истории.

Я, если честно, думаю, что у него еще все получится. А что значит все получится, будет ли это 30 «Больших шлемов» или 10, это уже никогда неизвестно. Поэтому я бы не придавал такого огромного значения его сегодняшнему поражению (5:7, 3:6 от Давида Гоффена в Астане – Sports.ru). Но да, это непросто, он выиграл свой первый «Большой шлем», наверняка дал 1000 интервью, голова кругом – у всех одно и то же, это проходили и Джокович, и Надаль, и Федерер.

Посмотрим, как он сможет с этим справиться. Говоря про себя, я считаю, что, на самом деле, мне это не помешало, хотя кто его знает. Но буду стараться вернуться туда».

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