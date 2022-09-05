Кириос о том, что никогда не поднимался выше 13-й строчки рейтинга: «Система поощряет не навыки и форму, а стабильность. Для меня рейтинг не имеет значения»

Теги рейтинги ATP Ник Кириос Даниил Медведев Теннис

25-я ракетка мира Ник Кириос высказался о том, что никогда не поднимался выше 13-й строчки рейтинга. Он занимал это место осенью 2016 года.

«Если честно, система не поощряет навыки и форму в определенный период времени. Скорее она поощряет стабильность. Я сыграл 12 турниров. Некоторые из тех, кто выше, сыграли 32 (на самом деле из тех, кто стоит выше Кириоса, трое сыграли по 26 турниров за последние 12 месяцев, это наибольшее количество в топ-25 – Sports.ru). Разумеется, я не могу подняться, если не прохожу так далеко на турнирах. Для меня рейтинг не имеет значения.

Мне кажется, сегодняшний матч [против Даниила Медведева] еще раз подтверждает, что рейтинг не имеет значения. Он первый сеяный, а я – 23-й. Для меня это ничего не меняет. Мне все равно, сеяный я или нет. Да, это плюс, потому что иначе я мог бы попасть на него в первом круге. Понимаете, о чем я?

Рейтинг ничего не значит».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные