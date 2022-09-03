Итоговый турнир WTA пройдет в Техасе (Джон Вертхейм)

Журналист Джон Вертхейм сообщил, что итоговый турнир в этом году пройдет в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

В реплаях к его твиту многократная чемпионка «Больших шлемов» в паре Пэм Шрайвер написала: «Слышала то же самое, но поклялась сохранять тайну».

С 2019-го итоговый турнир WTA должен был 10 лет проходить в китайском Шэньчжэне, но в 2020-м из-за пандемии не состоялся вообще, в прошлом году был перенесен в Гвадалахару, а в этом году женский тур отказался от всех турниров в Китае из-за дела .

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