Алькарас о том, кто вдохновил его на скольжение на харде: «Пусть будет Джокович. Но вообще мне кажется, что это мое»

Карлос Алькарас рассказал, как обучился скольжению на харде.
– Не знаю, вроде бы многие игроки хорошо скользят на харде. Я над этим работаю. Но для меня скольжение на харде ничем не отличается от скольжения на грунте.
Да, мне нравится это делать. Не знаю, что еще добавить.
– Был ли кто-то, у кого вы учились этому элементу?
– Пусть будет Джокович (смеется). Но вообще мне кажется, что это мое.
Величие Джоковича строится на движении. Он лучший в скольжении на харде, которое изменило теннис
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе