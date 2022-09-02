Алькарас о том, кто вдохновил его на скольжение на харде: «Пусть будет Джокович. Но вообще мне кажется, что это мое»

Карлос Алькарас рассказал, как обучился скольжению на харде.

– Не знаю, вроде бы многие игроки хорошо скользят на харде. Я над этим работаю. Но для меня скольжение на харде ничем не отличается от скольжения на грунте.

Да, мне нравится это делать. Не знаю, что еще добавить.

– Был ли кто-то, у кого вы учились этому элементу?

– Пусть будет Джокович (смеется). Но вообще мне кажется, что это мое.

Величие Джоковича строится на движении. Он лучший в скольжении на харде, которое изменило теннис

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе