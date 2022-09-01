Медведев о том, считает ли себя главным фаворитом US Open: «Не хочу добавлять давления, но Рафа тоже большой фаворит»

Первая ракетка мира ответил, считает ли себя главным фаворитом .

«Прежде всего, я не хочу добавлять давления, но Рафа тоже большой фаворит. Он выиграл наш прошлый матч на US Open. В этом году он выиграл два «Шлема». Думаю, Новак лучше на траве, но Рафа не сыграл. Он вообще не проигрывал в этом году на «Больших шлемах». Он снялся [по ходу «Уимблдона»], а это не одно и то же.

На мой взгляд, Рафа – крупная фигура, назовем это так. Не хочу говорить «фаворит», «большой фаворит». Он, безусловно, крупная фигура на этом турнире.

И есть еще много других хороших ребят. Я рад, когда иногда вижу свое имя среди претендентов, я такой: «Здорово». Это значит, что я хорошо играю. То, что я в списке фаворитов, дополнительно мотивирует успешно выступить».

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