Тим об отыгранных матчболах: «Сказал себе: «Сейчас или никогда». Немного расслабился, и все получилось идеально: я сделал четыре виннерса подряд»

Бывшая третья ракетка мира прокомментировал победу над Джеффри Джоном Вульфом в Уинстон-Сейлеме (6:7, 7:5, 7:6). На решающем тай-брейке австриец спас двойной матчбол.

«Во-первых, я очень рад этой победе, на харде она первая за долгое время, наверное, с марта 2021-го. Было нелегко из-за дождя, мы вернулись на корт в 23:15. Было уже очень поздно. Мне было трудно снова войти в игру. Но, к счастью, я немного повысил уровень на тай-брейке третьего сета, и в отличие от Китцбюэля, где произошла похожая ситуация с дождем, сегодня удача была на моей стороне.

[На матчболах] сказал себе: «4-6, сейчас или никогда». Немного расслабился, и все получилось идеально: я сделал четыре виннерса подряд».

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