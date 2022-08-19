Пегула о том, что у нее мало болельщиков: «Многие меня не знают, их не волнует, что я №1 в США. Они думают, что я скучная. А я и не против»

Восьмая ракетка мира ответила, чувствует ли, что к ней мало внимания болельщиков, несмотря на успешные выступления.

– Да, я немного в тени. Многие меня не знают, их не волнует, что я №1 в США. Они думают, что я скучная (улыбается).

Я и не против. Я знаю, что мне не 18, я не молодое дарование и пока не выиграла ни одного большого титула. Но у меня был совсем другой путь. Если ты чуть старше, люди иногда думают, что ты упустила свой шанс и уже не прибавишь. Надеюсь, я помогу понять, что всегда можно прогрессировать и становиться лучше.

Мне кажется, в такой ситуации я идеальный пример. Я не против оставаться в тени, мне не нужно лишнее внимание. Все в порядке. Я знаю, у моей истории мало болельщиков. Ничего страшного. Я просто постараюсь и дальше побеждать и делать свое дело. Да, я не против.

– Почему вы считаете, что у вашей истории мало болельщиков?

– Я про свою семью, я осознаю, что оказалась в более привилегированном положении, чем другие (она дочь миллиардера Терренса Пегулы, владельца клубов из НХЛ и НФЛ – Sports.ru). Я стараюсь быть проще, и мне кажется, у меня получается.

Такие истории, наверное, не привлекают. Кому-то это может показаться интересным. Я знаю, что есть такие люди, и все понимаю.

Думаю, меня многие уважают, по крайней мере, в туре. Но опять же, я немного в тени. Так что не знаю. Может, дело во мне.

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