Радукану о том, читает ли о себе в медиа: «Большую часть времени нет, но когда мне что-то попадается, это на 98% неправда»

Чемпионка US Open Эмма Радукану рассказала о некоторых чертах своего характера.

«Я бы сказала, что я слишком перфекционистка. Иногда это сводит с ума. Конечно, это отличная черта характера, потому что без нее я бы вряд ли добилась таких результатов, без этого стремления и желания стать лучше. Но в то же время перфекционизм может разрушать тебя, потому что ты никогда не будешь довольна, всегда будешь жаловаться или находить какие-то изъяны.

Думаю, еще одна черта моего характера – это то, что иногда я очень люблю побыть одна. Мне нравится общаться с людьми. Но в то же время нравится, когда у меня есть свое собственное пространство. И да, мне нужно научиться лучше отвечать на сообщения».

Также она ответила, читает ли то, что о ней пишут.

«Если честно, большую часть времени ничего не читаю, но когда мне что-то попадается, это на 98% неправда».

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