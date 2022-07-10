Джокович о дочке на церемонии награждения: «В следующем году, если ей будет интересно, она сможет посмотреть, как папа играет. Хотя теннис ей не особо интересен»

рассказал о своих детях на церемонии награждения . Его дочь Тара появилась на трибунах после матча, а сына Стефана не было.

«О, моя дочь тоже здесь. Ого.

Ей еще нет пяти лет, так что ей нельзя было смотреть матч. Но в следующем году, если ей будет интересно, она сможет посмотреть, как папа играет. Хотя теннис ей не особо интересен.

[Из родных] на трибунах не хватает только моего сына. Он сейчас играет сет против сына . Последние пару дней они постоянно играют».

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