Гарин на предположение, что его любимое покрытие – грунт: «Теперь – трава»

Кристиан Гарин, в четвертом круге «Уимблдона» отыгравшийся у Алекса де Минаура с дефицита в два сета и двух матчболов, поделился впечатлениями от выхода в первый шлемовый четвертьфинал.

«У меня нет слов. Я отдал все, что у меня было. Матч был очень упорный, битва. Алекс – невероятный игрок, один из лучших на траве. В пятом сете мы оба боролись изо всех сил, и что угодно могло произойти на тай-брейке. Я старался быть агрессивным и идти к сетке даже с подачи. Думаю, это все решило.

Я всю жизнь работал, чтобы добиться чего-то такого. Я всегда говорил, что «Уимблдон» – мой любимый турнир, так что это моя мечта – выйти тут в четвертьфинал. Постараюсь отдохнуть и выложиться на все сто в следующем матче».

На вопрос: «Ваше любимое покрытие – грунт, верно?» – Гарин ответил: «Теперь – трава».

В четвертьфинале чилиец сыграет с победителем встречи Ника Кириоса и Брэндона Накашимы.

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