Медведев о возвращении на первую строчку: «Есть дополнительное давление. Если послушать ребят, то №1 должен выигрывать все матчи»

Первая ракетка мира прокомментировал свое психологическое состояние. Его спросили, легче ли ему сейчас играть на траве из-за того, что на грунте он провел всего два турнира.

«Думаю, да. Потому что мне грунтовый сезон всегда кажется очень длинным – и психологически мне очень тяжело. После я всегда чувствую себя вымотанным, а нужно сразу переходить на траву, где мне играть нравится.

В этот раз я провел всего два турнира на грунте, но психологически все равно было тяжело. Так что сейчас не то чтобы совсем просто, но я точно свежее, чем в предыдущие сезоны».

Также Медведев рассказал, как на психологию влияет то, что он снова стал первой ракеткой мира.

«С одной стороны, становится легче, потому что ты не считаешь очки, которых не хватает, чтобы стать №1. С другой, все равно хочется выигрывать, чтобы как можно дольше оставаться первым.

Так что есть дополнительное давление. Если послушать ребят, то №1 должен выигрывать все матчи. Конечно, это не так, но я буду стараться выиграть как можно больше».

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