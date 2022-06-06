Надаль о том, что никто не побьет его рекорды: «Всегда считал себя совершенно обычным человеком. И если у меня получилось, то, может быть, и кто-то другой сможет»

прокомментировал мнение, что никто и никогда не побьет его рекорды на «Ролан Гаррос». Вчера Надаль выиграл титул 14-й раз.

«Мне трудно рассуждать на эту тему. Но я всегда считал себя совершенно обычным человеком. И если у меня получилось, то, может быть, и кто-то другой сможет.

Конечно, куда больше вероятность, что кто-то превзойдет 22 «Шлема». Я уверен, что это случится. А вот 14 «Ролан Гаррос» – намного сложнее».

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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