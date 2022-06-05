Гауфф о призыве «остановите вооруженное насилие»: «Я бы не стала высказываться, если бы не думала, что это на кого-то повлияет»

Кори Гауфф ответила, могут ли спортсмены своими заявлениями повлиять на мнения людей и события в мире.

Вопрос был задан в контексте того, что Гауфф после полуфинала «Ролан Гаррос» говорила о проблеме массовых убийств в американских школах, а Ига Швентек в чемпионской речи сказала: «Хочу пожелать сил Украине».

«Да, конечно, я бы не стала высказываться, если бы не думала, что это на кого-то повлияет. Что касается Иги, по-моему, замечательно, что она подняла этот вопрос в своей речи. Церемония очень эмоциональная, поэтому то, что она затронула эту тему, было очень здорово и чутко с ее стороны.

В целом я считаю, что очень важно использовать спорт как платформу. Я не знаю, сколько людей смотрели финал или мой полуфинал, но уверена, что это сотни тысяч, так что это послание охватило столько людей. Благодаря ретвитам и всему прочему, оно охватило еще больше.

Я думаю, что важно упоминать об этих вещах. Я даже видела несколько сообщений, мол, надписи ничего не остановят. Я согласна. Речь не о том, что надпись сразу это остановит. Ничего не прекратится в одночасье, я согласна.

Но для меня это влияние на людей, на лидеров, которые находятся у власти, и на лидеров по всему миру, которые, возможно, услышат это послание».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе