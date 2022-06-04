WTA в ближайшие дни заморозит половину очков за «Уимблдон»-2021 (Daily Mail)

WTA может заморозить часть очков за «Уимблдон»-2021, сообщает Daily Mail.

Ассоциация провела переговоры с игроками и близка к соглашению, согласно которому не будет списываться половина прошлогодних очков. Как утверждает издание, решение должно быть подписано Советом директоров WTA в ближайшие несколько дней.

Ранее WTA и лишили «Большой шлем» возможности разыгрывать рейтинговые очки в ответ на отстранение россиян и белорусов.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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