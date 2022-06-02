Швентек о 34-матчевой победной серии: «Я чуть меньше плакала, потому что не проигрывала матчи»

прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1).

«Я хотела с самого начала играть агрессивно и вести матч. И я очень рада, что не позволила Дарье играть в ее теннис, потому что знаю, насколько она сильная, а на этом турнире она играет еще стабильнее. Я старалась не давать ей играть с верхним вращением и меня оттеснять. Поэтому я очень рада, что смогла применить свою тактику».

О 34-матчевой победной серии

«Разумеется, я чуть меньше плакала, потому что не проигрывала матчи. Если честно, довольно сложно поддерживать темп, быть готовой к каждому матчу и не сдаваться, потому что это очень утомительно. Но я знаю пределы своих возможностей, знаю, что могу еще поднажать, и так и сделаю».

О том, какую книгу будет читать перед финалом

«В принципе, сейчас я читаю французскую классику – «Три мушкетера». Да, очень классная книга, мне очень нравится. Когда я в Штатах, я читаю американскую классику, в Великобритании – британские книги, здесь – что-то французское. Я стараюсь выбирать с умом».

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